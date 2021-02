Einbruch in Hösbach

Im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 21.40 Uhr drang der bislang noch unbekannte Täter über eine Balkontüre in das Wohnhaus in der Wenighösbacher Straße ein. Der Täter flüchtete offenbar ohne Beute, nachdem er sich im Inneren umgesehen hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass er bei der Tatausführung gestört wurde.

Wer am Freitagabend in der Wenighösbacher Straße auf eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden ist oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Unterfranken