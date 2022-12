Dem Sachstand nach hat sich zwischen Donnerstag, 10:30 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, ein Einbruch in ein Anwesen in der Sonnenstraße ereignet. Die Täter gelangten gewaltsam über die Terrassentüre in das Anwesen und flüchteten im Anschluss mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.