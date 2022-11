Einbruch in Hanauer Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Gegen 2.20 Uhr entfernten die Einbrecher zunächst das Gitter eines Fensters. Danach schlugen sie dieses ein und gelangten in das Ladeninnere. Dort nahmen die Täter drei hochwertige E-Mountainbikes mit und flüchteten über die Straße "An der Brückengrube". Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die mit einem hellen Kapuzenpullover sowie einer hellen Sturmhaube bekleidet waren. Ein Täter trug eine Arbeiterhose mit Reflektoren. Sein Komplize war mit einer hellen Jeans bekleidet.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Diebe brachen Gartenhütten auf - Hanau-Kesselstadt

Diebe zogen zwischen Donnerstagabend (18 Uhr) und Sonntagmittag (13 Uhr) durch die Gartenkolonie im Baumweg und versuchten in vier Gartenbungalows einzubrechen. Die Eindringlinge zerstörten auf einem Grundstück das Vorhängeschloss eines Bungalows und schlugen eine Scheibe ein. Der Täter hat eine Packung Erdnüsse gegessen; weiteres wurde wohl nicht gestohlen. Zudem wurden drei weitere Bungalows angegangen. Hierbei steht noch nicht fest, ob und was der oder die Unbekannten mitnahmen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Radfahrer berührte Fußgängerin unsittlich - Maintal-Bischofsheim

Eine Fußgängerin wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Straße "Alt Bischofsheim" von einem Fahrradfahrer angepackt. Zwischen 4.30 und 5 Uhr war die Frau im Bereich der Deutschen Postfiliale unterwegs, als der schlanke und schwarz gekleidete Radler von hinten heranfuhr und sie schließlich unsittlich anfasste. Der Täter hatte einen Rucksack auf, auf dem der Markenname senkrecht aufgedruckt war.

Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugensuche: Fußgänger angefahren - Gelnhausen

Leichte Verletzungen zog sich ein 80-jähriger Fußgänger nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Freigerichter Straße zu. Gegen 14.40 Uhr befuhr eine 44-jährige Skoda-Fahrerin den Lohmühlenweg und bog nach links in die Freigerichter Straße ab. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Fußgänger in diesem Moment die Freigerichter Straße und wurde von dem Skoda angefahren. Der 80-Jährige erlitt Prellungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei Gelnhausen sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Unfallflucht : Wagen stand nur fünfzehn Minuten - Hainburg

Innerhalb von 15 Minuten ereignete sich am Freitagmorgen in der Friedhofstraße gegenüber des Friedhofeingangs eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Opel angefahren wurde. Auch der Unfallhergang ist noch unklar. Der Opel wurde im Heckbereich auf der Beifahrerseite beschädigt. Die Beamten schließen daher auch ein Fahrrad oder Roller als Verursacher nicht aus. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die zwischen 9.30 und 9.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt.

Meldungen der Polizei Hessen