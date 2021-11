Einbruch in Grundschule in Mömbris

Es entstand laut Polizei ein Sach- und Beuteschaden jeweils im mittleren dreistelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unfallflucht in Kahl oder Alzenau

Am Freitagmorgen, in der Zeit von ca. 7.30 Uhr bis08.30 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, entweder auf dem REWE Parkplatz in Alzenau oder am Glockenzehnt / Obere Fallermühle in Kahl a. Main, an einem jeweils dort kurz geparkten Skoda Octavia hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Hund rennt in Dettingen auf Fahrbahn - Radfahrer stürzt

Ein 61-jähriger Hundebesitzer parkte seinen Pkw, am Freitagmorgen, am Sportplatz in Karlstein-Dettinge und entließ seinen Vierbeiner aus dem Kofferraum. Der Hund büchste ihm aus, rannte auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem querenden Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

Diebstahl eines Goldrings in Alzenau

Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter, bei einem Juwelier, in der Kaiser-Ruprecht-Straße, einen hochwertigen Goldring. Der Täter nutzte einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit des Verkäufers und eignete sich das Einzelstück an. Anschließend verließ er unter einem Vorwand den Laden und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst im Nachgang wurde das Fehlen des Rings bemerkt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich,

ca. 25 - 30 Jahre alt,

ca. 170 cm groß,

italienische und deutsche Sprachkenntnisse,

südeuropäisches Aussehen,

weißer Krempenhut,

schwarze Stoffhose,

heller, kurzer Wollmantel,

gepflegtes äußeres Erscheinungsbild,

schwarze Halbschuhe.

(Im Anhang befindet sich eine Zeichnung des Goldrings. Es wird um Veröffentlichung gebeten.)

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen / Personen, dem Ring oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/kick