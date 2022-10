Einbruch in Goldbacher Firma - Zeugen gesucht

Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft nun auch, ob durch die Täter etwas entwendet worden ist.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht auf A3 - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Sattelzugs auf der A3 im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen stehendes Baustellenfahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Renault Twingo entfernt sich von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Hösbach-Wenighösbach. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag beschädigte ein Unbekannter beim Ausparken den Fiat einer 46-Jährigen und flüchtete von der Unfallstelle. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Eine 46-Jährige befand sich am Dienstag, gegen 13.15 Uhr, im Bereich der Gaststätte „Zum Ochsen“ in der Dorfstraße und musste dort verkehrsbedingt halten. In diesem Moment fuhr eine Unbekannte mit ihrem weißen Renault Twingo aus einem dortigen Grundstück aus und touchierte den Fiat am rechten vorderen Kotflügel.

Nachdem die beiden Unfallbeteiligten sich vor Ort nicht einigen konnten, verständigte die 46-Jährige von der naheliegenden Gaststätte aus die Aschaffenburger Polizei. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, hatte sich die Fahrerin des Twingo bereits von der Unfallstelle entfernt.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

circa 45 Jahre alt

dunkle schulterlange Haare

unterwegs mit dem genannten weißen Renault Twingo

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Holzgreifer entwendet - Zeugen gesucht

Karlstein-Dettingen. Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, von einem Holzlagerplatz in der Auwanne einen Holzgreifer inklusive dazugehörigem Drehkopf im Wert von 800 Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Über Fenster in Firma eingestiegen - Zeugen gesucht

Wiesen. Unbekannte sind am Montag, gegen 21.15 Uhr, über ein Fenster gewaltsam in ein Bürogebäude „Im Gewerbegebiet“ eingestiegen und haben einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterlassen. Offensichtlich durch die Alarmanlage gestört flüchteten sie ohne Tatbeute.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken