Einbruch in Gössenheimer Sägewerk geklärt

Durch die Spurensicherung konnte die DNA eines 25jährigen Mannes aus dem Landkreis Main-Spessart nachgewiesen werden. Er verbüßt bereits wegen anderer Delikte eine Jugendstrafe in der JVA Würzburg. Sein Aufenthalt dort könnte sich daher etwas verlängern.

Im Bereich der Polizeistation Gemünden kam es am Dienstag zu drei Verkehrsunfällen.

Kurz nach 10.00 Uhr morgens wollte ein 78jähriger Autofahrer in Gössenheim, auf der B 27, am Waldeck wenden. Beim Einfahren in die Vorfahrtsstraße übersah er eine dort fahrende Autofahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzte wurde niemand.

Gegen 14.20 Uhr wollte eine 51jährige Pkw-Fahrerin in Gemünden von der Frankfurter Straße zur Mühltorstraße fahren. Dabei missachtete sie an der abknickenden Vorfahrt am Huttenschloss die Vorfahrt eines 71jährigen Pkw-Fahrers. Durch den Zusammenstoß ist bei beiden Fahrzeugen Totalschaden entstanden. Auch bei diesem Unfall sind keine Verletzungen bei den Beteiligen entstanden.

Am Abend, gegen 20.45 Uhr, kam ein 43jähriger Pkw-Fahrer in Gemünden in der Wernfelder Straße aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte 500 m nach dem Ortsschild gegen die Leitplanke. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro. Ob an der Leitplanke ein Schaden entstanden ist, wird, muss von der Straßenmeisterei noch festgestellt werden.

Düngemittel entsorgt

Am Dienstagnachmittag stellte ein Verkehrsteilnehmer in Obersinn fest, dass am Parkplatz vor dem Bahnviadukt auf dem Grünstreifen auf einer Fläche von einem halben Quadratmeter blauer Dünger entsorgt wurde. Die Straßenmeisterei musste die Grünfläche säubern.

Hinweise hierzu werden an die Polizei Gemünden, T. 09351/9741-0 erbeten.

vd/Polizei Gemünden