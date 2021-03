Einbruch in Glattbacher Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Dem Sachstand nach ist der Unbekannte zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Samstag, 06:45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Reihenhaus in der Christian-Benz-Straße eingestiegen. Im Haus selbst durchsuchte er alle Räumlichkeiten, der genaue Beuteschaden ist jedoch noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 06021/857-1732

Meldung der Polizei Unterfranken

Spiegelberührung - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. In der Spessartstraße kam es am Samstag, 13.03.2021 gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hier befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Spessartstraße von der Würzburger Straße kommend in Richtung Schweinheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 15 kam dem Fahrer ein schwarzer Kombi entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel, wodurch das Spiegelgehäuse beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.



Drogeneinfluss beim Geschädigten eines Wildunfalls festgestellt

Johannesberg. Gleich doppeltes „Unglück“ erfuhr ein 20-Jähriger Pkw-Fahrer am Samstagabend gegen 21:00 Uhr. Zunächst kreuzte ein Reh seine Fahrbahn, als er zwischen Johannesberg und Breunsberg fuhr und beschädigte seine Stoßstange. Bei der Unfallaufnahme wurden dann durch den aufnehmenden Beamten noch Anzeichen einer Fahrt unter Drogeneinfluss festgestellt und der Fahrzeugführer musste sich direkt einer Blutentnahme unterziehen.

Meldungen der Polizei Aschaffenburg