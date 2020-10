Einbruch in Getränkemarkt in Würzburg-Zellerau

Eine Angestellte des Getränkemarktes in der Mainaustraße stellte um kurz vor 08:00 Uhr fest, dass ein Unbekannter gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen war und Bargeld sowie Zigaretten entwendet hatte. Den derzeitigen Ermittlungen nach ist davon auszugehen, dass der Einbrecher in der Zeit von Dienstagabend, 19:00 Uhr, bis Mittwochmorgen gewaltsam in das Geschäft eingedrungen ist und anschließend unerkannt mit seiner Beute entkam. Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo Würzburg auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mainaustraße gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kripo unter Tel: 0931/457-1732 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken