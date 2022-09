Einbruch in Gemündener Schule: Schaden von 7000 Euro

Nach Angaben der Polizei wurden dort Umbau- und Renovierungsarbeiten durchgeführt. Davon betroffen war auch der Verwaltungsbereich mit Sekretariat, Lehrer- und Schulleitungstrakt. Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde jetzt festgestellt, dass mehrere Beamer, Laptops sowie eine Kamera, die dort gelagert waren, fehlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Spiegel abgefahren und getürmt

Mittelsinn. Am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die Ortsverbindungsstraße von Aura in Richtung Mittelsinn. Etwa 300 m vor Mittelsinn kam ihm ein weißer Pkw Skoda Kombi entgegen. Dieser blieb mit seinem linken Außenspiegel am Außenspiegel des Pkw VW hängen. Hierdurch ging das Spiegelgehäuse zu Bruch. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Der Fahrzeugführer des weißen Pkw Skoda fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Kupferdachrinne sowie Fallrohr entwendet

Karsbach. Wie erst jetzt angezeigt, wurden bereits im Zeitraum vom 01. bis zum 20. August ca. 12 Meter Kupferdachrinne entwendet. Die Dachrinne samt Fallrohr befand sich am Gerätehaus des Sportvereins am Uhlberg. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 250 Euro beziffert.

Laternenmast touchiert

Gemünden. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 9:30 Uhr touchierte der Fahrer eines Kleintransporters in der Schulstraße einen Laternenmast. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

rbb/Polizei Gemünden