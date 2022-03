Einbruch in Gartenhaus in Damm

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Der Beuteschaden wird mit etwa 400 Euro angegeben. Hinweise zum Einbrecher gibt es aktuell noch nicht.

Täter erbeutet Geldbeutel aus Auto

Goldbach. Am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 03:30 Uhr, hat ein unbekannter Dieb einen Geldbeutel aus einem Peugeot in der Straße Am Wingert gestohlen. Das Fahrzeug war nach Angaben der Geschädigten wahrscheinlich unverschlossen, wodurch der Täter leichtes Spiel hatte. Bis der Diebstahl bemerkt wurde, wurden mit einer Bankkarte aus dem entwendeten Gelbeutel bereits widerrechtlich Zahlungen getätigt.

Diebstahl einer Baumaschine aus Rohbau

Hösbach. Am vergangenen Wochenende wurde eine Vibrationsplatte von einer Baustelle in der Aschaffenburger Straße (Ortsteil Hösbach-Bahnhof) entwendet. Der Täter ist unbekannt. Der Wert der Baumaschine wird mit circa 3.800 Euro angegeben.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/ lady