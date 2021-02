Einbruch in Firmengebäude in Aschaffenburg

Die beiden Männer, die möglicherweise noch für weitere Straftaten in der Region in Frage kommen, befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durchgeführt.

Gegen 03.00 Uhr morgens meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg, nachdem er verdächtige Geräusche aus einem Firmengebäude in der Horchstraße wahrgenommen hatte. Durch die unverzügliche Mitteilung konnten sofort die notwendigen Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden, die letztendlich zur Festnahme der Täter führten. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 41 und 51 Jahren, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.

Bei dem Tatort handelt es sich um eine Firma für Gastronomiebedarf. Nachdem an einem Fenster Einbruchspuren festgestellt worden waren, wurden die eingesetzten Streifenbesatzungen zunächst auf den älteren Tatverdächtigen aufmerksam, der sich auf dem Firmengelände aufhielt und widerstandslos festnehmen ließ. Bei der folgenden Absuche des Areals, bei der auch ein Diensthund zum Einsatz kam, wurde in der Folge der zweite Beschuldigte ausfindig gemacht und ebenfalls vorläufig festgenommen. Offenbar hatten die Männer zuvor mit brachialer Gewalt vergeblich versucht, einen Tresor zu öffnen. Der Sachschaden, den die Täter insgesamt anrichteten, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 10.000 Euro belaufen.

Untersuchungshaft

Noch am Sonntag wurden die Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen die Männer die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen versuchten gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahls anordnete. Beide Beschuldigte sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet vieles darauf hin, dass die Männer noch für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich sein könnten. Genaueres ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg von der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt werden.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass sich die Beschuldigten mit rumänischer bzw. moldauischer Staatsangehörigkeit bereits seit längerer Zeit im Raum Aschaffenburg aufgehalten haben. Es ist jedoch noch unklar, wo sie in dieser Zeit untergekommen sind. Wer glaubt, zu etwaigen Aufenthaltsorten der Männer Hinweise geben zu können, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.