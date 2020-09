Einbruch in Firma in Kreuzwertheim

Die Täter durchtrennten einen Maschendrahtzaun und gelangten gewaltsam in eine Lagerhalle. In der Firma wurden verschiedene Räumlichkeiten aufgesucht. Entwendet wurden Bargeld und zwei elektronische Geräte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unberechtigte Geldabhebung

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart Bereits am 24.08.2020 wurde in einem Discounter in Erlenbach einer 67-jährigen Frau der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen (siehe Presse vom 25.08.2020). Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass es direkt im Anschluss an die Tat zu einer Geldabhebung am Bankautomaten in der Erlenbach gekommen ist. Der Täter wurde von der Videoaufzeichnung erfasst: männlich, schlank ca. 40 Jahre, gekleidet mit dunkelrotem Pullover, blauer Trainingshose mit weißem Streifen und schwarzer Basecap. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfallflucht in Kreuzwert

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Auf einem Supermarkt-Platzplatz in Kreuzwertheim, Lengfurter Straße wurde am Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 13:00 Uhr ein geparkter Pkw Opel Corsa, gelb von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfallflucht in Erlenbach

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, um 17:15 Uhr stürzte ein Motorradfahrer mit seiner roten Honda auf der B 8 im Kreisverkehr bei Erlenbach. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Nachträglich stellte sich auf Grund vorhandener Spuren heraus, dass es zu einer Berührung durch ein nachfolgendes Motorrad gekommen sein muss, was zum Sturz führte. Der unbekannte Motorradfahrer entfernt sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Beschreibung: blaues Motorrad, nicht vollverkleidet, runde Scheinwerfer. Der Fahrer trug dunkle Motorradkleidung und einen Rucksack mit zwei Neonstreifen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld