Einbruch in Faulbacher Anglerheim - hoher Schaden

Wohnwagen in Stadtprozelten aufgebrochen

Stadtprozelten. Vermutlich in der Nacht zum Montag brachen Unbekannte einen am Mainufer abgestellten Wohnwagen auf. Entwendet wurde nichts, jedoch wurde das Wohnwagenschloss zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Motorradfahrer nach Sturz in Weilbach leicht verletzt

Weilbach. Am Montag, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein Biker mit seiner Suzuki die B469 von Breitendiel kommend in Richtung Amorbach. Aus noch nicht bekannten Gründen stürzte der 34-jährige Motorradfahrer im Bereich einer temporären Baustelle und wurde hierbei leicht verletzt. Er musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Miltenberg gebracht werden, am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Unfallflucht in Weilbach

Weilbach. In der Straße "Am Kleeb" wurde am letzten Mittwoch (25.05.22) festgestellt, dass ein unbekannter Fahrzeugführer einen Kabelverteilerschrank angefahren hatte und danach flüchtete. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

dc/Polizei Miltenberg