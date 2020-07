Einbruch in Erlenbacher Schule

Die Täter konnten nach Erklettern eines Vordaches im mittleren Teil des Schulgebäudes an das Fenster eines Klassenzimmers gelangen. Dieses traten sie aus dem Rahmen, um in den Innenbereich zu kommen. Auch hier gingen die Einbrecher brachial vor und demolierten mit Fusstritten die Tür in den Flurbereich. Nachdem diese vollständig kaputt getreten war erkundeten die Vandalen vermutlich noch das Gebäude, bevor sie es auf dem gleichen Weg wieder verließen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Betäubungsmittelkonsumenten erwischt

Großwallstadt. Am Mittwoch Abend gegen 21.15 Uhr hat eine Streife der PI Obernburg mehrere junge Erwachsene im Bereich des Zugangs zum Badesee an der Staatsstraße 2313 überprüft. Die Gruppe befand sich dort beim Grillen. Nachdem es vor Ort nicht nur nach Grillgut sondern auch nach Marihuana roch, überprüften die eingesetzten Beamten einen 32-jährigen Glattbacher und stellten bei ihm einen Joint sicher.

Auch in Klingenberg wurde gegen 21.15 Uhr eine Personengruppe, die sich auf einer Bank am Radweg aufhielt, überprüft. Hier stellten die Beamten bei einem 24-Jährigen, der sich gerade einen Joint bauen wollte, eine Kleimenge Marihuana und diverse Betäubungsmittelutensilien sicher.

Auto verkratzt

Erlenbach. Am Parkplatz ggü. dem Haupteingang des Klinikums ist am Dienstag Mittag, 14.07.2020 12:00 (Di) - 14.07.2020 12:50 (Di), ein Hyundai verkratzt worden. Möglicherweise ärgerte sich ein Passant oder Anwohner über die beengten Parkverhältnisse und zerkratzte die linke Fahrzeugseite des schwarzen Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.