Einbruch in Erdgeschosswohnung in Darmstädter Mehrfamilienhaus

In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig, erbeuteten unter anderem Schmuck und flüchteten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt (ots) - Ein "Am Kaiserschlag" geparkter blauer Toyota Corolla geriet am Dienstagmorgen (29.12.) in den Fokus von Kriminellen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwischen 5 und 8.30 Uhr einen Holzpuppenwagen aus dem Kofferraum und machten sich damit auf und davon. Die Darmstädter Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise entgegen.

Griesheim: Leergut aus Getränkemarkt entwendet / Wichtiger Zeuge gesucht

Griesheim (ots) - Das Pfandlager eines Getränkemarkts in der Ottostraße rückte am Montagvormittag (28.12.) in das Visier Unbekannter. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Männer gegen 10.30 Uhr Zutritt zum Pfandlager des Marktes. Hieraus entwendeten sie einen Sack mit diversem Leergut und flüchteten im Anschluss über die Ottostraße in Richtung Hofmannstraße.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere einen wichtigen Zeugen, der offenbar das Treiben der jungen Männer beobachtet haben soll. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen