Einbruch in Elsenfelder Carglass-Filiale

Der angerichtete Sachschaden beträgt Ca. 500 Euro.

Unter Drogeneinfluss durch Wörth gefahren

Wörth a.Main, Kronbergstraße Eine Streife der PI Obernburg hat am Donnerstag Nachmittag einen unter Drogeneinfluss stehenden Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer eines Mercedes hatte bei der Anhaltung drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt, ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an. Den Heimweg musste der 37-jährige Fahrer zu Fuß antreten.

Beim Abbiegen in Erlenbach gegen Laternenmast gefahren

Erlenbach a.Main, Berliner Straße / Elsenfelder Straße Am Donnerstag Vormittag ist in der Berliner Straße ein Laternenmast angefahren worden. Zur Unfallzeit gegen 10:50 Uhr, war ein Renaultfahrer von der Elsenfelder Straße an der Kreuzung mit der Berliner Straße nach links Richtung Bahnhof abgebogen. Aus Unachtsamkeit kam der Meganefahrer zu weit nach rechts und blieb an dem Lichtmast am dortigen Fußgängerüberweg hängen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Auto in Klingenberg verkratzt

Klingenberg a.Main, Trennfurt, Ketteler Straße In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Kettelerstraße ein Pkw verkratzt worden. Ein noch Unbekannter hinterließ auf einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi A5 Sportback einen Kratzer auf dem Fahrzeugdach. Der hierdurch angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Der graue Pkw Audi wurde bereits einige Wochen zuvor an der rechten Seite massiv beschädigt.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg