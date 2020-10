Einbruch in ehemaliges Kosmetikstudio in Sailauf - Polizei sucht Zeugen

Der bislang unbekannte Täter drang gewaltsam in die Geschäftsräume ein und verschwand unerkannt mit einer geringen Menge Bargeld sowie einer Industriekaffeemaschine.

Die ersten Ermittlungen der Polizei Aschaffenburg konzentrierten sich anfänglich auf einen wohl versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Straße „Zur Lauterhecke“. Vor Ort stellten die Beamten schließlich fest, dass ein bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag 17.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr in ein benachbartes und dauerhaft geschlossenes Kosmetikstudio gewaltsam eingedrungen war und dort eine geringe Menge Münzgeld sowie eine Industriekaffeemaschine erbeutet hatte.

Da es dem Täter gelang unerkannt zu entkommen, setzt die Kripo Aschaffenburg zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Nachbarschaft und der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kripo Aschaffenburg zu melden.