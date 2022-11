Einbruch in Doppelhaushälfte in Haibach

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Haus in der Dalbergstraße am Montag zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr. Die Täter gelangten über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam in das Gebäude und durchsuchten es komplett. Ohne Tatbeute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Werkzeug aus Kleinostheimer Firmengebäude gestohlen

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Über das Wochenende hat ein Unbekannter aus einer Firma im Industriegebiet Werkzeuge für mehrere tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl aus dem Lagerraum der Firma im Reinhard-Heraeus-Ring hat sich zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, ereignet. Laut dem Geschädigten hat ein Unbekannter in dem genannten Zeitraum Werkzeug im Gesamtwert von rund 8.000 Euro entwendet.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-2230.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt konnte eine 35-Jährige am Montagnachmittag von zwei Angestellten beobachtet werden. Die Tatverdächtige war im Begriff, Waren im Wert von rund 600 Euro zu entwenden. Die Alzenauer Polizei ermittelt.

Die beiden Angestellten des REWE-Marktes in der Emmy-Noether-Straße konnte eine 35-Jährige und deren 11-jährige Tochter dabei beobachten, wie sie das Geschäft mit einem komplett gefüllten Einkaufswagen und einem Einkaufskorb verließen und stellten diese auf dem Parkplatz zur Rede. Die beiden Tatverdächtigen hatten Waren im Wert von rund 600 Euro bei sich, welche sie nicht bezahlt hatten.

Die Angestellten brachten die Ladendiebin und ihre Tochter zurück in den Markt, von wo aus die Alzenauer Polizei verständigt worden ist. Diese ermitteln nun auf Grund des Ladendiebstahls gegen die 35-Jährige.

Im Laden selbst konnte in der Folge ein weiterer, voll beladener, Einkaufswagen festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird dieser einer Begleitperson der beiden Tatverdächtigen zugeordnet. Diese versuchte offenbar zuvor mit Fragen nach diversen Artikeln das Verkaufspersonal abzulenken und den Mittäterinnen dadurch das unbemerkte Verlassen des Geschäftes zu ermöglichen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken