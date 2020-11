Einbruch in Doppelhaushälfte in Großostheim

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 16.10 Uhr und 17 Uhr ereignet haben. Der Täter öffnete gewaltsam ein Kellerfenster, um in die Doppelhaushälfte am Frauenberg zu gelangen. Im Inneren machte er sich auf die Suche nach Beute und entwendete neben Schmuck auch einen dreistelligen Geldbetrag.

Wer am späten Mittwochnachmittag am Frauenberg auf eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden ist oder wer sonst etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

xere/Polizei Unterfranken