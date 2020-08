Einbruch in Dieburger Garage - Fahrräder zum Abholen bereitgestellt? Polizei sucht Zeugen

Ungebetene Besucher haben in der Nacht zum Sonntag (29.-30.8.) ihr Unwesen in der Schillerstraße getrieben. Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, betraten die Täter ein Anwesen und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Garage. Aus der Garage schnappten sie sich zwei Fahrräder und stellten sie in der zum Anwesen dazugehörigen Hofeinfahrt ab.

Danach suchten sie das Weite. Ob die Räder dort als Beute zum Abholen bereitgestellt oder die Täter möglicherweise bei ihrem Vorgehen gestört wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der verursachte Schaden an der Garage wird derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06071/96560, entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen