Einbruch in Babenhausen - Unbekannter stiehlt Geld

Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr eingrenzt. Nachdem der Täter die Wohnung betreten hatte, schnappte er sich Geld aus einem Portemonnaie und trat die Flucht an. Möglicherweise konnte der Kriminelle dabei beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Dezentralen Ermittlunsggruppe in Dieburg, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

mci / Quelle: Polizei Südhessen