Einbruch in Aschaffenburger Wettbüro  Polizei fasst Tatverdächtigen

Es wurde Haftbefehl erlassen. Gegen 5.30 Uhr lösten zwei Einbrecher den Alarm in einem Wettbüro in der Elisenstraße aus, nachdem sie gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, das Wettterminal aufzubrechen, traten die beiden anschließend ohne Beute die Flucht an. Als die Einbrecher im Rahmen ihrer Flucht noch in der Nähe des Tatorts einen herannahenden Streifenwagen erblickten, trennten sie sich und flohen in unterschiedliche Richtungen.

Den Polizeibeamten gelang es nach einer kurzen Verfolgung, einen Flüchtenden zu stellen und vorläufig festzunehmen. Der 27-Jährige wurde noch am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Mann, der wegen vorausgegangener Delikte bereits unter Bewährung stand, wurde Haftbefehl erlassen.

Der aus Hessen stammende Beschuldigte, der sich nun auch noch wegen der neuerlichen Tat zu verantworten hat, wurde inzwischen einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Dem Wettbüro entstand durch die Tat Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken