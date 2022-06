Einbruch in Aschaffenburger Spielhalle

Nach derzeitigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in die Spielhalle in der Kochstraße am Freitag zwischen 2 Uhr und 16.30 Uhr ereignet haben. Der oder die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zum Gebäude, öffneten gewaltsam ein Geldspielgerät und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Zudem wurde eine noch unbekannte Anzahl an elektronischen Gerätschaften entwendet. Der Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich dem gegenwärtigen Sachstand nach auf einen unteren vierstelligen Betrag belaufen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Freitag zwischen 02:00 Uhr und 16:30 Uhr verdächtige Personen im Umfeld der Spielhalle gesehen oder auch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.