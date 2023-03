Einbruch in Aschaffenburger Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Der Einbruch im Schwalbenrainweg muss sich dem Ermittlungsstand nach im Zeitraum zwischen 14 und 19.45 Uhr ereignet haben. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus, brach im obersten Stock eine Türe auf und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Entwendet wurden eine vierstellige Bargeldsumme sowie Gegenstände, die zum Tätowieren benötigt werden.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Bei Apotheke beschädigtes Fahrzeug gesucht

Goldbach. Die Polizei Aschaffenburg sucht nach einem bislang unbekannten Wagen, der am Donnerstag vor einer Goldbacher Apotheke abgestellt war. Eine Frau hatte das Auto offensichtlich angefahren und sich später bei der Polizei gemeldet. Das angefahrene Fahrzeug war jedoch nicht mehr auffindbar.

Eine 39-Jährige hatte um 12.15 Uhr mit ihrem weißen Hyundai Tucson vor der St. Nikolaus Apotheke in der Aschaffenburger Straße eingeparkt und dachte, sie sei hierbei am Bordstein hängengeblieben. Erst als sie einige Zeit später bei der Arbeit angekommen war, fiel ihr auf, dass sie offensichtlich ein ebenfalls dort abgestelltes Fahrzeug angefahren haben musste. Dies meldete sie in der Folge umgehend der Polizei. Das mutmaßlich beschädigte und noch unbekannte Auto war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr an Ort und Stelle. Die Unfallermittler suchen daher nach dem unfallbeteiligten Fahrzeug, der zur relevanten Zeit in diesem Bereich der Aschaffenburger Straße geparkt war. Der mögliche Schaden kann dann von den fachkundigen Beamten genauer begutachtet werden.

Hinweise und Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2200 entgegen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Aschaffenburg-Damm. Am Donnerstagnachmittag verursachte eine deutlich alkoholisierte Frau einen Auffahrunfall. Eine Fahrerlaubnis hatte sie auch nicht. Nun ermittelt die Polizei.

Gegen 14 Uhr kam es in der Schönbornstraße zu dem Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Eine 39-jährige Fahrerin eines Ford Galaxy ist bei dem Vorfall einem Mercedes aufgefahren, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Beide waren in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die 39-Jährige auch keine gültige Fahrerlaubnis hat. Eine Blutentnahme musste angeordnet werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die Frau.

Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Innenstadt. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 7.05 und 15.40 Uhr ein schwarzer BMW auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses am Klinikum "Am Hasenkopf" mutwillig zerkratzt.

Aschaffenburg-Innenstadt. Zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Nelseestraße. Beschädigt wurde ein am Straßenrand geparkter, schwarzer Opel Adam, der nun einen Streifschaden hinten links aufweist.

Haibach. Am Dienstag kam es zwischen 9 und 16.30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Aschaffenburger Straße. Hier wurde der Pfosten eines Gartentors mutmaßlich von einem größeren Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Mainaschaff. Am Donnerstag wurde ein Ford Kuga zwischen 14.30 und 15.10 Uhr auf dem Parkplatz am Glockenturm an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken