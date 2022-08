Einbruch in Aschaffenburger Mehrfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Wohnung in der Heinsestraße zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, ereignet. Ein bislang Unbekannter stieg von einem angrenzenden Flachdach über ein Fenster in die Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Im Anschluss flüchtete er mit Bargeld und Elektronikartikeln im Gesamtwert von rund 3.000 Euro in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Seitenscheibe an Opel zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg-Leider. Zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr hat ein Unbekannter am Samstag die Seitenscheibe eines in der Stadtbadstraße geparkten Opel Meriva zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

