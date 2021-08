Einbruch in Aschaffenburger Jugendzentrum

Hierbei hebelte der Unbekannte zunächst ein Fenster und anschließend eine Tür zu einem Abstellraum auf. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm der Täter keine Beute an sich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine Ford-Fahrerin die Kreisstraße AB 1 von Pflaumheim kommend in Richtung Mömlingen. Am Parkplatz Hesselburg bog die 58-Jährige nach links auf diesen ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zur Frontalkollision, wodurch der 22-jährige Kraftradfahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er kam auf seinem Fahrstreifen zum Liegen.

Der schwer verletzte 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Eine Streife der Polizeiinspektion Obernburg übernahm die Unfallaufnahme und wurde hierbei von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Großostheim unterstützt. Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich.