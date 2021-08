Einbruch in Aschaffenburger Jugendheim

Im Inneren angelangt, durchwühlte er die Räume und plünderte zwei Geldkassetten. Der Beuteschaden fiel eher gering aus.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Unfallflucht in Kleinostheim - Polizei sucht Zeugen

Kleinostheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr mit einem Pkw Opel. Dieser stand in der Goethestraße geparkt und weist nun Kratzer und Dellen am Stoßfänger sowie auf der Motorhaube auf. Zudem ist die Windschutzscheibe gesprungen. Dem Eigentümer entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Das Schadensbild lässt auf einen gestürzten Fahrradfahrer schließen. Nähere Hinweise können nicht gegeben werden.

Schaufenster eingeschlagen - Zeugen gesucht

Goldbach. Ein unbekannter Täter beschädigte am frühen Montagmorgen, gegen 03 Uhr, das Schaufenster einer Firma in der Straße Sachsenhausen. Kurz zuvor vernahm ein Anwohner ein kurzes „Geschrei" und anschließend das Klirren der Scheibe. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg