Einbruch in Anglerheim in Krombach

Der oder die unbekannten Täter scheiterten jedoch an der Holztür zum Vereinsheim und der Metalltür zum Getränkelager, so die Polizei. Dafür gelang es aber eine Tür zu einem angebauten Schuppen aufzuhebeln. Außerdem wurde die Türe des abseits stehenden Geräteschuppen, welches mit einem Vorhängeschloss gesichert war, geöffnet. Offensichtlich kein Diebstahlsschaden da die geöffneten Räumlichkeiten keine interessanten Gegenstände enthielten. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Alzenau-Hörstein. Im Industriegebiet Süd A 21 in Hörstein kam es bereits am Samstag, 23.04.2022, um 22 Uhr, zu einer Unfallflucht. Das berichtet die Polizei. Ein Firmeninhaber konnte beim Einsehen in die Aufzeichnungen der Überwachungskamera seiner Firma feststellen, dass eine weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger beim Rangieren mit dem rechten Heck gegen ein Straßennamensschild und den Metallzaun seiner Firma gefahren ist. Das Straßenschild und der Metallzaun wurden umgedrückt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 1.500 Euro geschätzt. Vor Ort konnte ein Reflektor des Unfallverursachers aufgefunden werden. Die Polizei ist hier auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.