Einbruch in Alzenauer Wohnhaus  Bargeld gestohlen

In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 07.15 Uhr, war ein Unbekannter in das Wohnhaus in der Mozartstraße einstiegen. Er war zunächst gewaltsam durch ein Fenster ins Innere der Wohnung eingedrungen und hatte dann die Zimmer nach Wertgegenständen durchwühlt. Anschließend flüchtete er mit einer Hand voll Bargeld unerkannt. Die Polizei in Alzenau hat die ersten Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 06023/944-0 entgegen genommen.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken