Bislang unbekannte Täter schlugen ein zur Bahnhofstraße zeigendes Fenster ein und gelangten so in die Apotheke.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus zwei Registrierkassen. Medikamente oder sonstiges Diebesgut blieb unberührt.Bei dem Einbruch wurde ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursacht.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/ienc