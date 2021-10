Einbruch bei Autohändler in Großwelzheim: Katalysatoren gestohlen

Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Mömbris-Schimborn. Am Freitag gegen 13.40 Uhr stieß ein 69-jähriger Fahrer eines Mitsubishi in der Kahlgrundstraße beim Rangieren rückwärts gegen einen geparkten Audi, der dadurch an der Beifahrertüre beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Polizei Alzenau/mm