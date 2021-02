Einbrecher stiehlt Bargeld und Schmuck aus Miltenberger Wohnung

Gegen 18:30 Uhr verließ ein 64-Jähriger mit seiner Familie die gemeinsame Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße zu einem Abendspaziergang. Als er gegen 19:30 Uhr zurückkehrte musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über das Küchenfenster auf der Gebäuderückseite in die Wohnung eingedrungen war und sämtliche Zimmer auf der Suche nach Beute durchwühlt hatte. Aus einem gewaltsam geöffneten Tresor entwendete der Einbrecher Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 19.000 Euro. Im Anschluss trat der Unbekannte seine Flucht in unbekannte Richtung an.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken