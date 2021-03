Einbrecher steigen in Mönchberger Autohaus ein

In Mönchberg in der Mittwochnacht, vermutlich in der Zeit von 03.03.2021, 00:00 bis 04.03.2021 , 04:20 Uhr, ein Einbruch in ein Autohaus verübt worden. Von Zeugen waren gegen 04.00 Uhr verdächtige Personen beobachtet worden, die sich mit vermutlich Aufbruchwerkzeug im Bereich des Autohauses aufhielten und in einen Transporter stiegen. Bei der Überprüfung des Hinweises konnten Polizeibeamte an dem Autohaus im Triebweg ein aufgebrochenes Fenster feststellen. Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass die Einbrecher hier eingedrungen waren und einen Laptop und Zubehör entwendet hatten. Der Wert der Beute dürfte ca. 1500 Euro betragen. Die Ermittlungen zu dem verdächtigen Fahrzeug, einem Mercedesbus und den unbekannten Tätern haben Beamte der Obernburger Ermittlungsgruppe aufgenommen.

Bei Verkehrskontrolle ausgerastet

Klingenberg a.Main, Wilhelmstraße. Ein Elsenfelder Pkw-fahrer ist am Mittwoch Vormittag bei einer Kontrolle durch eine Streife der PI Obernburg ausgerastet. Der Mercedesfahrer war einer Streife aufgefallen, da er während der Fahrt sein Smartphone benutzte. Hierauf wurde er zur Kontrolle angehalten. Als der Betroffene von einer Beamtin eröffnet bekam, dass der Verstoß mit einem Bußgeld von 100 Euro geahndet wird, rastete er aus, wurde verbal aggressiv. Der Mercedesfahrer schleuderte seine überprüften Dokumente auf den Beifahrersitz und gab Gas.

Beim Wiedereinfahren in den Verkehr musste die kontrollierende Beamtin zur Seite springen, um nicht von dem Elsenfelder angefahren zu werden. Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer, der gerade an der Kontrollstelle vorbeifahren wollte, wurde von dem beschleunigt anfahrenden Mercedes des Kontrollierten massiv ausgebremst. Ohne dessen Vollbremsung wäre es vermutlich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen. Der „ausgebremste" Pkw-Fahrer ist hier leider nicht bekannt. Er wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und bei der PI Obernburg zu melden. Die PI Obernburg ermittelt gegen den Mercedesfahrer u. a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Coronaparty-Drogenfund

Klingenberg a.Main, Weingartenstraße. Eine Streife der PI Obernburg hat am Mittwoch Abend eine kleine „Coronaparty" aufgelöst. Den Beamten war gemeldet worden, dass sich in einem Mehrfamilienhaus in Klingenberg mehrere Personen unberechtigt aufhalten würden. Bei der Überprüfung desr Wohnung konnten die Beamten vier Personen aus unterschiedlichen Hausständen antreffen. Diese hatten sich zum Besuch getroffen und auch Betäubungsmittel konsumiert. Die Streife konnte eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Der Treff wurde aufgelöst. Die Gruppe erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.