In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Karlstadt im Bereich der Bodelschwinghstr. in die Mehrzweckhalle am Gymnasium und in die Gebäude der Grund- und Mittelschule eingebrochen. Bei den Einbrüchen entstand an den Gebäuden ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 16.000.- Euro. In den Gebäuden konnten die Täter lediglich kleinere Geldbeträge, insgesamt in einem niedrigen dreistelligen Eurobereich, aus verschiedenen Kassen erbeuten.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter Tel.: 09353/97410.

Auffahrunfall

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Am Mittwoch kam es in Zellingen gegen 07:50 Uhr an der Einmündung der Staatsstr. 2300 in die Auffahrt zur Mainbrücke zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jähriger Autofahrer, der von Himmelstadt kam und auf die Brückenauffahrt abbiegen wollte, musste verkehrsbedingt anhalten, was eine ihm nachfolgende 22-jährige Autofahrerin zu spät bemerkte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500.- Euro.

Nach Umbauten am Pkw Betriebserlaubnis erloschen

Wiesenfeld, Ldkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers in Wiesenfeld stellten die Beamten am Mittwoch gegen 15:20 Uhr fest, dass dieser an seinem Pkw BMW erhebliche bauliche Änderungen durchgeführt hatte, welche dazu führten, dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigt war. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.

Polizei Karlstadt