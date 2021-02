Einbrecher stehlen Werkzeuge von Neuendorfer Baustelle

ARCHIV - 10.04.2015, Hessen, Frankfurt/Main: ILLUSTRATION - Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie einfach es für einen Einbrecher wäre, mit Hilfe eines stabilen Schraubenziehers ein geschlossenes Fenster von außen zu öffnen. (zu dpa "Firmen aufgepasst: An Heiligabend sind Einbrecher unterwegs") Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Nantenbacher Straße mehrere Werkzeugmaschinen. Hierzu knackten die Unbekannten Täter diverse Türschlösser und verschafften sich Zugang zu den dortigen Baucontainern. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 6200 Euro.

Pickup angefahren und geflüchtet

Lohr. Am Mittwoch, 24.02.2021, zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pickup, Ford Ranger, im Bereich des Radwegs neben der Rodenbacher Straße kurz vor der Firma Gerresheimer. Nach Rückkehr stellte der Fahrer des Ford Beschädigungen auf Höhe des linken Rück-lichts fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 € geschätzt. Auch hier sucht die Polizei Lohr nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter 09352/87410.

Diebstahl aus Handtasche

Lohr. Ein Ablenkungsmanöver nutzte eine Diebin am Mittwoch, 24.02.2021, aus, um einer Kundin eines Einkaufsmarktes in der Rexroth-straße die Geldbörse zu entwenden. Die Geschädigte war gegen 11:45 Uhr beim Ein-kaufen und wurde von der unbekannten Tatverdächtigen angesprochen. In diesem Zusammenhang wurde aus der geschlossenen Handtasche, welche am Einkaufswa-gen hing, die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Das Alter der Diebin wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt. In beiden Fällen sucht die Polizei Lohr nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hin-weise unter 09352/87410.

klal/Quelle: Polizei Lohr