Einbrecher stehlen Teppiche in Hanau

Mit mehreren Teppichen "unterm Arm" müssen zwischen Sonntag 17 Uhr und Montag 12 Uhr, Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße verlassen haben. Ob die Täter noch weitere Wertsachen gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Um in das Haus zu gelangen, hatten sie die Eingangstür aufgehebelt. Im Gebäude selbst wurden dann noch weitere Türen gewaltsam geöffnet. Zeugen, den Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich auf der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden.

stru/Polizei Offenbach