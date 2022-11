Einbrecher stehlen in Wertheim Bargeld und Schmuck

Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag in ein Haus in Wertheim-Leinbach ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt zum Gebäude in der Weinbergstraße und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

unfallflucht in Wertheim : 5.000 Euro Sachschaden

Wertheim. Das Polizeirevier Wertheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr in Wertheim Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen im Kiesweg auf Höhe des Bahnhofs abgestellten schwarzen VW Tuareg. Anschließend verließ er die Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Frau bei Unfall in Niederstetten verletzt

Niederstetten. Eine 72-Jährige überschlug sich am Mittwochvormittag mit ihrem Auto bei Niederstetten. Die Frau war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Landesstraße 1001 von Schrozberg in Richtung Niederstetten unterwegs. Sie schätzte eine Kurve vermutlich falsch ein und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 72-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn