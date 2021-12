Einbrecher stehlen Altmetall in Mömbris-Gunzenbach

In dem Kellerraum hatte der Mann das Altmetall in zwei Behältern gesammelt. Dieses war jetzt spurlos verschwunden. Auffällig war, dass sich am Dienstagmittag zwei Schrottsammler für das Altmetall interessierten, das zu diesem Zeitpunkt noch im Hof lag. Diese beiden Personen waren mit einem auffälligen orangefarbenen Mercedes-Pritschenwagen unterwegs. Zu einem Kauf des Altmetalls war es nicht gekommen. Angeblich wären beide aus dem Raum Fulda gewesen. Ob diese beiden Personen als Täter in Betracht kommen, bedarf der weiteren Abklärung.

Wer Hinweise, vor allem zu den Personen bzw. deren Pritschenwagen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.