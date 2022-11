Einbrecher sind unterwegs im Kreis Aschaffenburg

Wohnungseinbruch in Oberbessenbach

BESSENBACH-OBERBESSENBACH LKR. ASCHAFFENBURG. Über das Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Straße "Hoher Stein" zwischen Freitagmorgen 07.35 Uhr und Sonntagabend 19:30 Uhr. Die Unbekannten machten sich die Abwesenheit der Bewohner zunutze und stiegen über die Balkontür in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände. Der Beuteschaden liegt dem aktuellen Sachstand nach im unteren vierstelligen Bereich. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Versuchter Einbruch in Kleinostheimer Vereinsheim

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag haben bislang unbekannte Täter versucht in das Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins einzubrechen. Die Polizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Täter hatten sich im Ahornweg nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, an einem Fenster zu schaffen gemacht. Es gelang ihnen jedoch nicht ins Innere des Gebäudes zu kommen.

Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Unfallflucht in Großwelzheim

KARLSTEIN-GROSSWELZHEIM. Zwischen Samstag, 21.40 Uhr, und Sonntag, 13.50 Uhr, kam es an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Mercedes CLA 250 in der Farbe Schwarz. Das Fahrzeug wurde von einem bislang Unbekannten am Radkasten vorne rechts beschädigt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

