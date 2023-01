Einbrecher scheitern in Rechtenbach - Polizei sucht Zeugen

Die Wohnungsinhaberin war für den Zeitraum verreist. Als sie zurückkam stellte sie Hebelspuren an ihrer Wohnungstür fest. Außerdem war die an der Tür hängende Weihnachtsbeleuchtung beschädigt.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email unter pp-ufr.polizei.pi@polizei.bayern.de

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Mit gefälschtem Führerschein in Zellingen unterwegs

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag gegen 12:15 Uhr wurde am Schulplatz in Zellingen ein 34-Jähriger in seinem Pkw der Marke Opel durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen und zeigte hierbei seine belgische Fahrerlaubnis vor. Hierbei wurde festgestellt, dass der vorgelegte Führerschein eine Totalfälschung ist und der 34-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der gefälschte Führerschein sichergestellt. Gegen diesen wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Stückgutheizung inStetten brennt

Stetten, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 18:45 Uhr wurde in der Sennrainstraße in Stetten ein bereits selbst gelöschter Brand einer Stückgutheizung mitgeteilt. Der 52-jährige Eigentümer hatte die Flammen mittels Decken erstickt, jedoch befand sich weiterhin brennendes Stückgut im Brennraum der Heizung, so dass weiterhin die Gefahr einer Überhitzung bestand. Daraufhin kam die Feuerwehr Stetten mit 20 Mann zum Einsatz und konnte die Heizung herunterkühlen, um ein Leeräumen dieser zu ermöglichen. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Verteilerkasten in Arnstein beschädigt

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Im Nachgang zur Silvesternacht wurde durch einen Energie-Netzbetreiber am Schweinemarkt in Arnstein festgestellt, dass ein dortiger Verteilerkasten mutwillig beschädigt wurde. Hier wurde der Deckel aufgebrochen und die Außenverkleidung beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.900 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Einbrüche in Gemünden und Gössenheim

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Montag- bis Dienstagabend wurde in den Container des Jugendtreffs in Wernfeld, welcher sich in der Karlstadter Straße neben dem Skaterplatz befindet, eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen mit brachialer Gewalt die Eingangstüre auf und entwendeten eine Bluetooth-Musikanlage im Wert von ca. 280,- Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

Gössenheim-Sachensenheim, Lkr. Main-Spessart. Etwa im gleichen Zeitraum wurde auch in die Holzhütte des Jugendtreffs Sachsenheim, welcher sich nahe des Radwegs Richtung Wernfeld befindet, eingebrochen. Auch hier wurde die Eingangstüre aufgebrochen. Entwendet wurden zwei große Musikboxen mit Endstufe, eine große Axt, sowie ein Stromheizlüfter. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 440,- Euro, der Sachschaden wird auf ca. 50,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet, was im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnte? Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auto in Gössenheim angefahren und geflüchtet

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagmorgen parkte ein 24-jähriger Autofahrer seinen Pkw Seat auf dem Wendehammer in der Frühlingsstraße. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen frischen Streifschaden auf der linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden