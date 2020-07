Einbrecher knacken Spielautomaten in Stadtprozeltener Gaststätte

Stadtprozelten. Auf bisher nicht geklärte Weise drangen Unbekannte in der Zeit von Samstag, 3 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr, in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Dort brachen die Täter zwei Spielautomaten auf, entwendeten das Bargeld und hinterließen einen erheblichen Sachschaden, welcher auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Verkehrsunfall in Großheubach - Leichtkraftradfahrer unverletzt

Großheubach. Am Sonntag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Großheubach auf der Röllbacher Straße ortsauswärts. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Pkw Seat. Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg