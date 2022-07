Einbrecher klaut Bier und Whiskey aus Hütte in Gemünden

Tel. 09351 97410 für Hinweise an die Polizei

Maschinen aus Gemündener Garage gestohlen

Gemünden-Langenprozelten. In der Nacht zum Samstag hat ein Dieb aus einer Garage im Gemündener Stadtteil Langenprozelten Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei berichtet, nahm der Täter in der der Grabenstraße eine Schlagbohrmaschine samt Koffer, einen Kompressor und zwei Flaschen Bier mit. dc

Hinweise an die Polizei, Tel. 09351 97410



E-Bike in Gemünden gestohlen

Gemünden-Langenprozelten. Aus einem Gartenhaus im Gemündener Stadtteil Langenprozelten ist am frühen Samstagmorgen ein E-Bike gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, handelt es sich um ein Rad der Marke Bulls, das in der Hütte auf einem Grundstück in der Zehnmorgenstraße abgestellt war. Aufnahmen einer dort installierten Überwachungskamera zeigen einen jüngeren Mann, der gegen 0.06 Uhr mit dem Rad wegfuhr.

Hinweise an die Polizei, Tel. 09351 97410

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt angezeigt, entwendeten bereits am 29. Juni bislang unbekannte Täter in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße Spirituosen im Wert von ca. 1.150,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Fahrzeugemblem gestohlen und Auto in Gemünden verkratzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Wie bereits berichtet, wurde im Laufe des vergangenen Montags ein am Mainkai geparkter Pkw BMW verkratzt und das vordere BMW-Emblem entwendet. Der Verursacher/Täter ist bislang unbekannt. Der 19-jährige Fahrer zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Am Tag darauf parkte der Geschädigte wieder am Mainkai. Dieses Mal versuchte ein unbekannter Täter das hintere Emblem zu entwenden. Dabei wurde die Heckklappe minimal verkratzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Polizei Gemünden