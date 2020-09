Einbrecher in Weibersbrunn: Übers Baugerüst auf Balkon geklettert und Geld aus der Wohnung geklaut

Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch in der Weibersbrunner Hauptstraße im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr ereignet haben. Offenbar stieg der Täter über ein Baugerüst auf einen Balkon und gelangte von dort aus über die Balkontür ins Innere der Wohnung. Auf der Suche nach Beute fiel ihm schließlich ein größerer Geldbetrag in die Hände. Er verschwand damit in unbekannte Richtung.

Wer am Samstagnachmittag in der Hauptstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Unterfranken