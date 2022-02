Einbrecher in Obernau auf frischer Tat ertappt

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte kurz darauf den Einbrecher noch im Getränkemarkt stehend antreffend. In den Händen hielt er seine Beute in Form von zwei Flaschen Fruchtsaft. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Der 38-Jährige wurde anschließend zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Täter war der Polizei aufgrund vergangener Delikte nicht unbekannt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Pkw in Grünmorsbach angefahren - Verursacher unbekannt

Haibach. Bereits am vergangenen Freitag zwischen 16 und 22 Uhr wurde in der Hauptstraße (nahe der Friedhofstraße) im Ortsteil Grünmorsbach ein VW Golf angefahren. Der Fahrzeughalter stellte frische Kratzspuren am vorderen Radkasten fest. Ein Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Der verursachte Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

26-Jährige nach Drogenkonsum und ohne Führerschein von Polizei kontrolliert

Obernau. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Montag um kurz vor 22 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin im Aschaffenburger Stadtteil Obernau angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Schlussendlich räumte die junge Dame einen zeitnahen Konsum von Marihuana ein. Außerdem gestand sie, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Dieseldiebstahl aus Lkw-Tank

Strietwald. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen hatte ein unbekannter Täter etwa 200 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw in der Lilienthalstraße abgezapft und entwendet. Dem Fahrzeugführer war der Diebstahl am Montag aufgefallen, nachdem er feststellte, dass der Tankdeckel des Fahrzeugs fehlte.

Autofahrer landet im Straßengraben

Goldbach. Für einen 23-jährigen Ford-Fahrer endete die Autofahrt am Montag gegen 22:40 Uhr im Straßengraben. Auf der Hauptstraße zwischen Goldbach und Unterafferbach war er aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kam im Graben abseits der Straße zum Stehen. Durch die Einsatzkräfte wurde der Fahrer bewusstlos im Fahrzeug vorgefunden. Das Fahrzeug musste durch einen Kran geborgen werden, der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Zu eventuellen Verletzungen kann bislang noch nichts gesagt werden.

