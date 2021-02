Einbrecher in Miltenberg

Anschließend entwendeten sie Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss durch Miltenberg

MILTENBERG. Am Freitagabend wurde ein Golf-Fahrer in der Bürgstädter Straße kontrolliert. Hierbei fiel den Polizeibeamten bei dem 29-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch auf. Der Golf-Fahrer, der einen Alkoholtest vor Ort ablehnte, musste sich in der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bremse mit Gas verwechselt - Unfall in Faulbach

FAULBACH. Am Freitagvormittag verwechselte ein 69-jähriger Mazda-Fahrer beim geplanten Anhalten Bremse mit Gas und verursachte dadurch einen Unfall. Zuerst touchierte der Mazda die rechte Seite eines Toyota, an dem er vorbeifahren wollte. Danach fuhr er mit voller Wucht gegen das Heck eines geparkten Mercedes. Der Mazda fuhr anschließend noch mehrere Meter durch einen Vorgarten und kam erst zum Stehen, nachdem er gegen einen Baumstamm geprallt war. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Nächtliche Touren in Miltenberg und Großheubach

MILTENBERG/GROßHEUBACH. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere Personen kontrolliert, die keinen triftigen Grund hatten, sich außerhalb ihrer Wohnung aufzuhalten. In der Gartenstraße in Miltenberg unternahm ein 32-Jähriger einen Verdauungsspaziergang. Ebenfalls in der Gartenstraße wollten zwei weitere junge Männer angeblich an einer Tankstelle einkaufen. Diese hatte jedoch längst geschlossen. In Großheubach unternahm ein 44-jähriger Mann eine Fahrradtour. Sie erwartet nun einen Anzeige nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

