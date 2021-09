Einbrecher in Marktheidenfeld unterwegs

Eine Anwohnerin stellte gegen 13.15 Uhr sowohl an der FOS-/BOS-Schule in der Friedenstraße sowie am direkt daneben befindlichen Gebäude des Gebrauchtwarenzentrums „Intakt" in der Georg-Seitz-Straße eine eingeschlagene Scheibe fest. Vermutlich war zunächst die Berufsschule das Ziel der Einbrecher. Aufgrund von Renovierungsarbeiten fanden der oder die Täter dort offensichtlich nicht vor, was sie sich erhofften.

Nachdem man sich im Kaufhaus ebenfalls über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft hatte, wurde im Verwaltungsbereich ein Schrank aufgebrochen, aus dem eine noch zu beziffernde Summe Bargeld sowie eine Ledertasche entwendet wurden. Insgesamt entstand bei beiden Einbrüchen Sachschaden von jeweils ca. 500 Euro.

Wie bekannt wurde, war in der unmittelbaren Nachbarschaft gegen 04.00 Uhr ein Klirren zu hören. Daher wird von einer Tathandlung zu diesem Zeitpunkt ausgegangen.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391-9841-0 gebeten

Wahlplakate entwendet

Bischbrunn. In der Zeit vom 10. bis zum 17. September wurden im Ortsbereich von Bischbrunn und Oberndorf insgesamt drei Wahlplakate der CSU von Unbekannten entwendet. Diese waren jeweils auf einem Dreibein-Plakatständer angebracht und im Bereich Frankenstraße/Spessartstraße, Kändelstraße/Im Waldgut sowie im Ortsteil Oberndorf Am Trieb/Grundstraße aufgestellt. Der Wert wird mit insgesamt 750 Euro angegeben.

E-Bike-Fahrer gestürzt

Birkenfeld. Die Probefahrt mit einem E-Bike wurde einem 42-Jährigen aus dem Landkreis am Samstag zum Verhängnis. Der Mann bewegte sich um die Mittagszeit mit seinem Gefährt im Ortsbereich, als der Lenker nach vorne wegknickte was schließlich zum Sturz des Fahrers führte. Dabei zog er sich leichtere Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der Unfall wurde bei der Polizei Marktheidenfeld am Sonntag zu Protokoll gegeben.

vd/Polizei Marktheidenfeld