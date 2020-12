Einbrecher in Klingenberg erbeuten Zigaretten

Unbekannte sind am Wochenende, vermutlich Sonntag früh gegen 2 Uhr bis 2.30 Uhr, in der Wilhelmstraße in die Postfiliale eingebrochen. Die Täter schlugen eine Eingangstüre der Filiale ein und konnten so in den Verkaufsraum gelangen. Hier hatten sie es auf ausgestellte Zigaretten abgesehen. Die Einbrecher ließen Rauchwaren im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen, der von ihnen angerichtete Sachschaden beträgt ebenfalls gut 500 Euro.

Gegen Gartenzaun gefahren

Elsenfeld, Schippach, Ahornstraße Ein noch Unbekannter ist am Sonntag Nachmittag gegen 16.00 Uhr in der Ahornstraße mit einem Opel Astra gegen einen Gartenzaun gefahren. Die Besitzerin des Anwesens konnte hierbei beobachten, wie der Fahrer des grauen Pkw kurz ausstieg, sich den Schaden besah und danach das Weite suchte.

Glücklicherweise konnte die Geschädigte das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw ablesen, so dass der Unfallflüchtige ermittelt werden dürfte. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 400 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg