Einbrecher in Aschaffenburger Spessartstraße

Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte versucht, gewaltsam in eine Wohnung zu gelangen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten Unbekannte zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Spessartstraße einzusteigen. Es blieb jedoch bei dem Versuch und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf zwei verdächtige Personen, welche sich gegen 22 Uhr in dem Mehrfamilienhaus aufgehalten haben sollen. Die Kripo hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte zur genannten Zeit die beiden verdächtigen Personen an oder in dem Haus in der Spessartstraße/Schweinheimer Straße beobachten?

Wer kann Hinweise zu den Fahrzeugen der beiden Männer - einem dunklen Kleinwagen und einem kleinen SUV mit weißem Dach - machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.