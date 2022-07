Einbrecher in Arnsteiner Wohnung

Eine böse Überraschung erlebte am Sonntagvormittag ein 24-jähriger Arnsteiner, als er gegen 09:00 Uhr in seine zur Zeit leerstehende Wohnung kam, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Arnsteiner Hochbergstraße befindet und demnächst neu vermietet werden soll.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein unbekannter Täter zwischen 18:30 und 09:00 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in die Wohnung eingestiegen und hatte dort diverses Werkzeug entwendet. Der Wert der entwendeten Werkzeuge liegt bei ca. 1.000 Euro, der verursachte Schaden wird mit 400 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Einbrecher aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

gestohlen Mountainbike in Karlstadt

Karlstadt-Karlburg/Lkr. Main-Spessart. Ein schwarzblaues Mountainbike wurde am Sonntagnachmittag in Karlburg vom Gelände des Sportvereins entwendet, wo zur besagten Zeit ein Fest stattfand.

Die Tochter der Anzeigeerstatterin hatte ihr Mountainbike der Marke „Bulls" um 14:00 Uhr vor Ort abgestellt und anschließend das Fest besucht. Als sie nach 2 Stunden wieder nach Hause fahren wollte, war das Rad verschwunden. Der Zeitwert des Mountainbikes liegt bei ca. 650 Euro. Darüber hinaus wurden zusammen mit dem Rad ein daran befestigter türkisweißer Fahrradhelm und ein Kettenschloss entwendet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Fahrraddieb aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Mit entstempelten Kennzeichen in arnstein unterwegs

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagnachmittag wurde ein 49-jähriger Bewohner des Landkreises Main-Spessart um 15:45 Uhr dabei angetroffen, wie er in der Schweinfurter

Straße in Arnstein gerade dabei beschäftigt war, als Umzugshelfer seinen Audi zu beladen, der mit Warnblinklicht und entstempelten Kennzeichen am Fahrbahnrand stand.

Da der Audi-Fahrer augenscheinlich ohne Versicherungsschutz unterwegs war, wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Pkw verkehrssicher abgestellt. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme in Erfahrung gebracht, dass die entstempelten Kennzeichen einem anderen Pkw zugeordnet und somit missbräuchlich verwendet worden waren. Aus diesem Grund wurden die Kennzeichen ebenfalls in Verwahrung genommen.

Den 49-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Steuerhinterziehung und Fahren ohne Versicherungsschutz und Zulassung.

dc/Polizei Karlstadt