Einbrecher in Amobach durch Hauseigentümer gestört

Der versuchte Einbruch am Donnerstagabend kann anhand der Angaben des Hauseigentümers zweifelsfrei rekonstruiert werden. Dieser konnte auf den Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera feststellen, dass die zwei unbekannten Männer sich gegen 17:30 Uhr auf das Grundstück in der Klostersteige begeben haben und in der Folge an der Gebäuderückseite versuchten gewaltsam in das Haus einzusteigen. Sie wurden hierbei jedoch durch den Geschädigten gestört, der gegen 17:45 Uhr nach Hause kam und flüchteten ohne Tatbeute.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Aschaffenburg geführt, die folgende Fragen an die Bevölkerung richtet:

Wem sind am Donnerstagabend im Bereich der Klostersteige zwei Personen aufgefallen?

Wer kann Hinweise über mögliche Fahrzeuge geben, die zur genannten Zeit in der Klostersteige unterwegs waren?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Auffahrunfall auf B469 bei Kleinheubach – Unfallverursacher mit 1,6 Promille

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend wurde der 73-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Zudem konnte bei der Unfallaufnahme der Miltenberger Polizei festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Der 73-Jährige war mit seinem Pkw am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, auf der B469 zwischen Laudenbach und Kleinheubach unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf einen vor ihn fahrenden Daimler eines 56-Jährigen aufgefahren ist. Er geriet in der Folge mit seinem Pkw in die Leitplanke und kam schließlich zum Stillstand. Laut Zeugen des Unfalls war der 73-Jährige bereits vor dem Unfall durch seine unsichere Fahrweise und deutliche Schlangenlinien aufgefallen.

Bei der Unfallaufnahme durch die Miltenberger Polizei konnte bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,6 Promille. Dies hatte für den leichtverletzten Mann, der durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert worden ist, eine Blutentnahme zur Folge. Zudem muss er sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein entgegenkommender dritter Pkw durch Fahrzeugteile beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 11.000 Euro.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD-SCHIPPACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr, wurde ein in der Antoniusstraße geparkter blauer BMW 530i angefahren.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein auf dem „Rossmann“-Parkplatz in der Presentstraße geparkter schwarzer BMW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken